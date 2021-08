“Il Sassuolo non ha intenzione di vendere Berardi. La Fiorentina potrebbe provarci, ma solo se parte Vlahovic”

Il vicedirettore di tuttomercatoweb Raimondo De Magistris ha parlato di Domenico Berardi a TMW Radio: “Berardi ha espresso la volontà di cambiare squadra in caso di offerta all’altezza delle sue ambizioni, ma lo ha fatto un po’ tardi. Il Sassuolo è stato preso alla sprovvista e lo stesso Carnevali ha definito l’esterno offensivo non in vendita. La Fiorentina può essere un’opportunità, ma solo se esce Vlahovic ed entrano 70 milioni nelle sue casse”.