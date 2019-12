Il Sassuolo sbarra la strada alla Fiorentina per Berardi. Trattativa Duncan pronta a decollare

In casa Fiorentina in questi giorni, come è normale che sia, si parla molto di calciomercato. La Gazzetta di Modena, vicina alle vicende del Sassuolo, si occupa stamani della situazione del centrocampista neroverde, Alfred Duncan. L’ex Samp è molto gradito ai viola, si legge, e in particolare a Beppe Iachini. Al tecnico marchigiano piacerebbe avere nuovamente in squadra il ghanese e la trattativa potrebbe anche decollare nei prossimi giorni. Alla Fiorentina piace sempre Domenico Berardi, che però difficilmente il Sassuolo lascerà partire a gennaio.