Il Sassuolo si mette sulle tracce di Benassi. Terzic è considerato quasi incedibile dalla Fiorentina

Capitolo giocatori in uscita per la Fiorentina. Sulle pagine de La Nazione viene fatto il quadro generale. Dopo Maleh e Zurkowski, anche Gollini e Ranieri potrebbero lasciare Firenze, ma per il secondo è una possibilità soltanto in caso di acquisto di un nuovo difensore centrale.

Il terzino Terzic continua a piacere tanto al Bologna che lo ha osservato più volte da vicino, ma la volontà di Italiano è quella di trattenerlo. Servirebbe un’offerta irrinunciabile per farlo partire, anche perché la Fiorentina in quel caso dovrebbe tornare sul mercato per cercare una valida alternativa.

Un altro terzino, ovvero Venuti, potrebbe invece rimanere in maglia viola fino alla fine di questa stagione. Per il centrocampista Benassi c’è invece da registrare l’interesse del Sassuolo che si è messo sulle sue tracce e dove ritroverebbe l’amico di sempre Domenico Berardi.