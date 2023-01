Il Sassuolo strapazza clamorosamente il Milan a San Siro: crisi nera per i rossoneri di Pioli Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Clamoroso crollo del Milan in casa contro il Sassuolo, che viene battuto per 5-2. Apre le marcature a ‘San Siro’ Defrel al 19′, dopo che aveva segnato il suo ultimo gol in Serie A alla Fiorentina addirittura a febbraio scorso. raddoppia Frattesi al 21′. Il Milan accorcia le distanze al 24′ con il gol di Giroud, ma i neroverdi dilagano al 30′ con Berardi e poi ad inizio ripresa con Laurientè che al 47′ finalizza un calcio di rigore. Cala la cinquina al 79′ Matheus Enrique, a poco serve il bel gol del subentrato Origi per i rossoneri.

Il Sassuolo di Dionisi torna così a vincere dopo tanto tempo e sale a quota 20 in classifica, a -3 dalla Fiorentina, mentre per il Milan guidato da Pioli è la seconda sconfitta di fila in campionato e resta fermo al terzo posto a 38 punti insieme all’Atalanta.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 37, Roma 37, Udinese 28, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Fiorentina 23, Juventus 23, Monza 22, Salernitana 21, Lecce 20, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.