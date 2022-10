Il Sassuolo strapazza la Salernitana e aggancia l’Inter, mentre il Monza spedisce la Sampdoria all’ultimo posto Guarda la CLASSIFICA FINALE di Serie A

Nelle partite delle ore 15 di questa domenica spicca la roboante vittoria del Sassuolo contro la Salernitana per 5-0. Nella prima gara diretta da una donna in Serie A, la livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, i neroverdi vincono grazie ai gol di Laurienté, Pinamonti su rigore, Thorstvedt, Harroui e Antiste raggiungendo l’Inter a quota 12. Il Monza corsaro trionfa invece per 3-0 a Genova contro la Sampdoria, con i blucerchiati che sono tutt’ora ultimi in classifica. Finisce invece pari per 1-1 la gara tra Lecce e Cremonese, con i lombardi che devono ancora rimandare la prima vittoria in campionato.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 20, Lazio, Atalanta, Milan 17, Roma 16, Udinese 16, Inter, Sassuolo 12, Juventus 10, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce, Salernitana, Empoli, Monza 7, Bologna 6, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 2