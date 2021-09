Il Sassuolo toglie la fascia a Berardi e a Reggio Emilia si interrogano: “Cosa è successo in estate?”

Che Domenico Berardi piacesse e molto alla Fiorentina non è un mistero, così come è certo che il calciatore volesse lasciare il Sassuolo, per sposare una nuova realtà, tra le cui candidate Firenze rappresentava una delle più papabili. L’attaccante neroverde ha saltato le prime due di campionato per “problemi di mercato”, per poi tornare in Nazionale e dopo la sosta ma il rapporto sembra davvero incrinato, tanto che nella gerarchia dei capitani il classe ’94 è stato scalzato da due compagni come Ferrari e Consigli, vice del capitano storico Magnanelli. A Reggio Emilia la situazione di Berardi è nel mirino e anche Sassuolonews si interroga su ciò che possa essere accaduto davvero in estate: “I tifosi meritano delle risposte chiare e veritiere. Cosa è successo realmente quest’estate tra il Sassuolo e Berardi? Come si è arrivati alla decisione “di comune accordo” di togliere la fascia a Mimmo? Quest’estate il giocatore ha chiesto di partire. Non ha giocato nel precampionato e poi contro Verona e Sampdoria in campionato (ufficialmente per una botta al piede). Ma il castello di sabbia è crollato. E’ chiaro ed evidente: manca un pezzo nell’incastro del puzzle neroverde. Cosa è successo realmente?”.

E chissà che a gennaio, dopo che il ds Carnevali ad agosto aveva chiesto almeno 35 milioni, i due club non possano tornare a parlarsi.