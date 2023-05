Il Sassuolo viene fermato dalla Sampdoria: emozioni al ‘Ferraris’ per l’ultima partita di Quagliarella Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso per 2-2 il primo anticipo della 37° giornata tra Sampdoria e Sassuolo allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Apre le marcature all’8′ Gabbiadini sfruttando un pisolino in area con il pallone tra i piedi di Ferrari. I neroverdi però ribaltano la partita in meno di tre minuti, segnando prima con un tiro di destro Berardi al 9′ e un colpo di testa di Matheus Henrique all’11. I padroni di casa trovano poi il pareggio al 78′ con l’autogol di Erlic.

Da segnalare all’88’ il commovente momento in cui l’attaccante Fabio Quagliarella è uscito dal campo e ha salutato il suo pubblico in uno scroscio di lacrime e applausi dagli spalti per la sua ultima gara in Serie A con la maglia blucerchiata, e al 14′ il cartellino giallo preso dal centrocampista dei neroverdi Thorstved, il quale era diffidato e salterà quindi la prossima gara contro la Fiorentina.

L’ormai retrocessa Sampdoria sale così a 19 punti pur restando ultima in classifica, mentre il Sassuolo va a quota 45.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 86, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Monza 52, Fiorentina 50, Bologna 50, Torino 50, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 42, Salernitana 39, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.