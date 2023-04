Il segnale a scanso di equivoci del Franchi: Jovic scatena i fischi e la rabbia del pubblico viola. Una consapevolezza in più (e un’arma in meno) per il finale di stagione della Fiorentina

La Fiorentina va avanti in Conference League, soffrendo come mai in questa stagione. Italiano paga la sua inesperienza e la Viola torna a conoscere il significato della parola ‘sconfitta’, ma alla fine gioisce e stacca il pass per una semifinale europea dopo otto anni. In questo surreale Fiorentina-Lech Poznan, è doveroso segnalare la grande spinta che il pubblico ha regalato, anche nel momento più drammatico della partita. Lo ha detto il mister, i tifosi viola hanno risucchiato il pallone in porta regalando un supporto straordinario. Ma lanciando anche un segnale inequivocabile.

Minuto 70, sul momentaneo 0-3: Italiano effettua la terza sostituzione, entra Cabral al posto di Jovic. Al momento dell’uscita dal campo del serbo, dopo una prestazione oggettivamente indecorosa, il Franchi intona fischi rumorosissimi e pesanti, sicuramente dettati anche dal momento struggente e colmo di pathos, ma anche molto chiari. I tifosi della Fiorentina hanno espresso una volta per tutte la fine della loro pazienza nel vedere il numero 7 viola al centro dell’attacco.

Questo segnale, purtroppo, non è che una consapevolezza in più: la Fiorentina ha un’arma in meno per il finale di stagione. Tutt’altro che un qualcosa di positivo, ma più che mai un dato di fatto. È un grande peccato, perché tutta Firenze conosce la teoria sul Luka Jovic calciatore, alle cui ottime doti tecniche vanno però sempre accompagnati i termini ‘se’, ‘ma’, ‘in passato’ e ‘potenzialmente’. Termini che non servono a niente nell’attualità della squadra viola.

L’unica certezza è che il serbo ha perso un altro treno, un’altra occasione, per dimostrare anche solo una piccola percentuale delle sue qualità. E un attaccante in queste condizioni è molto vicino alla totale inconsistenza. Risultato: su Jovic la Fiorentina non può contare. Sta a lui, ma le opportunità sono ridotte all’osso. E la forza di volontà dimostrata pare più che mai esplicativa, purtroppo non in positivo.