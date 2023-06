Il segretario provinciale distratto: “Non seguo il calcio e avevo convocato la direzione del partito per stasera ma mi hanno bombardato di messaggi. Ora pretendo che la Fiorentina vinca!”

Un episodio curioso quello raccontato sui social da un politico locale, Marco Biagioni, segretario provinciale del PD di Prato che ha svelato una piccola “disavventura”, poiché aveva convocato per stasera la direzione del suo partito, inconsapevole della finale di Conference League. Alle rimostranze bonarie dei colleghi ha dovuto quindi provvedere allo spostamento della direzione, con un auspicio ben chiaro: “Confesso che non seguo il calcio. Questo mi ha portato qualche giorno fa a convocare la direzione del partito proprio per stasera, inconsapevole della finale di Conference League. Apriti cielo: sono stato letteralmente bombardato di messaggi. Quello che ha fatto più male: “Biagioni, te sei lontano dal popolo!”.

Ho imparato la lezione, direzione rinviata. A questo punto pretendo che la Fiorentina vinca. Quindi forza Viola!”.