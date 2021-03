Il segreto di Semplici: Il mio impatto sulla squadra è stato positivo. Ora servono conferme”

Questo pomeriggio l’allenatore del Cagliari Leonardo Semplici, in vista della sfida contro la Sampdoria, ha parlato durante la consueta conferenza stampa della vigilia. Il neo tecnico sardo, interrogato sui motivi dl netto cambio di passo della squadra rossoblu, ha dato una risposta molto particolare. Queste le sue parole: “Le vittorie nelle ultime due partite ci hanno dato uno slancio diverso rispetto al passato, allo stesso tempo era fondamentale il mio impatto con la squadra e almeno adesso sembra che sia stato positivo. Adesso bisogna crescere e confermarsi, mettendo in atto quello che ho chiesto alla squadra e far crescere questo gruppo sotto tutti gli aspetti, sia in quelli tattici che in quelli tecnici. Per quanto riguarda quel che è successo non so cosa c’era prima, il mio è stato un approccio diretto e ho cercato di portare il mio entusiasmo per trasferirlo a loro: sta solo a noi arrivare all’obiettivo, ho cercato solo di dare fiducia a questi ragazzi che mi pare stiano rispondendo bene”