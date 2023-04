Il segreto difensivo della Fiorentina dietro alla striscia di vittorie

C’è anche tanta difesa nelle ultime nove vittorie consecutive della Fiorentina e i clean sheets lo confermano: sei volte la squadra di Italiano ha tenuto la porta inviolata nelle ultime nove gare giocate. E se le mani di Italiano hanno fatto ampiamente il loro dovere, la linea difensiva non è stata da meno. Il trio Milenkovic-Igor-Quarta ha trovato il giusto equilibrio che è mancato a inizio stagione, riuscendo a coprire eventuali defezioni di uno dei tre membri della cooperativa difensiva.

C’è poi, e non va dimenticato, Ranieri, sul quale la Fiorentina ha fatto completo affidamento dopo la partenza di Nastasic. Dopo un inizio di stagione senza troppa fiducia (da ricordare Amrabat riadattato a centrale di difesa), Italiano gli ha dato sempre più minuti in campo e il giocatore ha dimostrato di poter essere affidabile. Adesso servirà dare continuità anche a questa solidità per affrontare al meglio questi ultimi mesi intensissimi che aspettano i viola. Lo scrive La Nazione.