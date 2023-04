Il simpaticissimo Boniek è super interessato al Lech Poznan… tanto da non guardarlo per andare a vedere la Roma

Lo abbiamo percepito: la Fiorentina, al signor Zbigniew Boniek, non sembra stare molto simpatica. Tante le sue dichiarazioni antecedenti alla duplice sfida tra la Viola e il Lech Poznan, dove ha dimostrato molto interesse per il rendimento della squadra polacca, auspicandosi la sua vittoria contro i gigliati. Eppure, dopo tutte queste chiacchiere, il vicepresidente della UEFA non sembrava pensare all’eliminazione del Lech dalla Conference League.

Un tweet di Boniek lo ritrae allo stadio Olimpico di Roma assieme alla famiglia per vedere la vittoria dei giallorossi contro il Feyenoord: “Capolavoro di mister Mourinho“.