Il siparietto tra Orsato e Cristante: “Sui rigori non si dà il vantaggio. Date la colpa a me per averlo sbagliato?”

La decisione di Orsatbo di concedere il rigore alla Roma e non il gol ad Abraham, al tramonto del primo tempo di Juventus-Roma, ha fatto discutere. L’arbitro ha fischiato subito dopo il contatto tra Mkhitaryan e Szczesny, non concedendo il vantaggio che ha portato alla rete dell’attaccante giallorosso e scatenando le proteste di Mourinho e dei giocatori.

Prima dell’inizio di secondo tempo, DAZN ha pescato l’audio di un colloquio tra Orsato e Cristante sull’episodio incriminato: “Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio. E poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?”.