In attesa, a breve, di ripartire anche con il campionato dopo il terribile terremoto di una ventina di giorni fa e la seguente sospensione, il Sivasspor è tornato all’attività, scendendo in campo in amichevole contro il Sivas Belediyespor, vincendo per 3-0. A segno Hakan Arslan, Aaron e Caicedo. Tra venti giorni invece la doppia con la Fiorentina negli ottavi di Conference.