Il Sivasspor sulle spalle dei vecchietti. E in patria non va molto bene

La Gazzetta dello Sport analizza quello che sarà l’avversario della Fiorentina in Conference League agli ottavi di finale. Sarà ancora un club turco, ma sulla carta più morbido del Basaksheir. Il Sivasspor è infatti attualmente 12° in Super Lig a 2 punti dalla zona retrocessione: 28 milioni il valore della rosa e lo scorso anno ha vinto la coppa di Turchia, dopo essere giunto decimo in campionato.

La squadra di Sivas ha la rosa più vecchia del torneo 29 anni di media. Tanti ex big presenti in rosa: il nigeriano Musa, l’ivoriano Gradel, oltre a N’Jie e Yatabaré (che però sarà out per un infortunio al ginocchio). Avanti in Conference con un girone facile con Cluj, Slavia Praga e il Ballkani kosovaro. La sorte ha scelto bene per la Fiorentina, che però non dovrà prendere sotto gamba l’avversario.