Il sogno mai infranto di arrivare a Vicario mentre i muscoli di Igor potrebbero essere sostituiti da quelli di Baschirotto

Saranno diversi i volti nuovi nella prossima Fiorentina, a partire dalla porta: di fatto si seguirà un po’ la spina dorsale per andare a inserire elementi di maggior qualità. E in porta l’upgrade sempre inseguito e sognato è rappresentato ancora da Guglielmo Vicario, secondo La Gazzetta dello Sport: il fatto è che la cifra a cui era disponibile un anno oggi non è più quella giusta. Anche per questo l’alternativa Audero sarebbe più facilmente raggiungibile.

Al centro della difesa invece, potrebbe esserci una staffetta tra due dei centrali più muscolosi della Serie A: Igor destinato ai saluti e Baschirotto del Lecce tra i calciatori seguiti dalla Fiorentina. I salentini vorrebbero però almeno 8 milioni per lui.