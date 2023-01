Il solito fantasioso Marelli: “Saponara toccato ma in modo marginale, giusto fischiare la simulazione”

Poteva esserci un calcio di rigore per la Fiorentina nel finale di gara con la Lazio, quando Saponara dribbla Hysaj e l’albanese allarga la gamba, toccando con la punta il piede del numero 8 viola. L’arbitro Colombo non ha fischiato rigore ed anzi, ha ammonito per simulazione Saponara. Un caso da moviola sicuramente da discutere, perché come amano sempre ripetere i burocrati del fischietto, anche in caso di tocchi veniali: “Conta la valutazione di campo”.

Ecco, uno di questi è Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn che ha spalleggiato la decisione di Colombo, sostenendo che “il tocco su Saponara c’era ma era marginale, giusto sanzionare la simulazione”. Chissà cosa avrebbe detto se l’arbitro avesse fischiato il fallo…