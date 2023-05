Il solito fenomeno Marelli: “Sono contento per i cartellini rossi a Bonaventura e Becao, troppi episodi di nervosismo rischiano di rovinare immagine della Serie A”

Mancava il punto di vista come sempre illuminato da parte dell’ex arbitro Luca Marelli, opinionista per Dazn, in particolare sull’episodio che ha portato al rosso per Jack Bonaventura:

“Sono contento di questi cartellini rossi, non per i giocatori in sé perché poteva essere chiunque, ma è un segnale perché abbiamo visto un po’ troppo nervosismo nelle ultime giornate, giustificato dal fatto che gli arbitri non intervengono mai. A fine partita bisogna mantenere la disciplina in campo. Se non si intervenisse regolarmente si assisterebbe a tanti, troppi momenti di tensione che rovinerebbero l’immagine del nostro calcio”.