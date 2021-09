Il solito Pjaca, prima il ritorno roboante e ora un nuovo problema fisico

Una carriera falcidiata dagli infortuni quella di Marko Pjaca, che ora si sta rimettendo in gioco al Torino ed è partito molto forte: già due gol decisivi, che hanno portato 4 punti alla squadra di Juric. Un rientro positivo, come poteva essere quello ai tempi della Fiorentina (anche lì arrivò un gol nelle prime giornate), e ora il classico problema fisico, in particolare una distrazione muscolare al polpaccio. Il croato sarà fuori dalla prossima gara dei granata e purtroppo ha confermato il trend che lo vede discontinuo dal punto di vista fisico.