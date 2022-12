Il solito vecchio Pezzella: un’ingenuità che poteva costare cara all’Argentina e che ricorda i tempi bui di Firenze

Nella lista degli ultimi capitani viola c’è capitato anche German Pezzella, protagonista di un quadriennio in maglia viola pieno di amnesie ed errori quasi incomprensibili, specie nella sua seconda parte. Ieri sera l’ex centrale viola si è rivisto anche con la maglia dell’Argentina, che ha rischiato di subire una beffa terribile dopo aver incassato la doppia rimonta olandese al decimo minuto di recupero. La rete del pari di Weghorst era nata da un fallo molto ingenuo ed evitabile proprio di Pezzella, simile se vogliamo a quello che costò il pari in extremis anche alla Fiorentina in un match a Bologna del gennaio 2020. I suoi poi l’hanno sfangata ai rigori, cancellando di fatto dalla memoria di Qatar 2022 l’errore dell’ex difensore viola.