Il sorriso è di quelli giusti: Sottil adesso ci siamo

Riccardo Sottil è finalmente tornato. L’attaccante della Fiorentina si allena in gruppo ormai da diverse settimane, però è rimasto in panchina nelle ultime tre partite e adesso sogna il ritorno in campo. Il sorriso, quello che emerge dai social, è di quelli giusti.

Una presenza, la sua sul terreno di gioco, che manca ormai dal 18 settembre 2022, quando uscì con il Verona per un fastidio alla schiena. Da lì è cominciato per lui un calvario di cinque mesi, con inizialmente la soluzione della terapia conservativa che non ha dato effetti. Poi l’intervento chirurgico svolto il 23 novembre e la lunga riabilitazione.

Italiano lo gestirà come ha fatto con Castrovilli, ma i primi minuti in campo sono dietro l’angolo per lui, forse già a partire dalla gara contro il Milan.