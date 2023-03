Il successo in amichevole ha una sapore dolceamaro per la Fiorentina: lo shock di Sirigu mette a rischio anche la sua carriera?

Non comincia nel migliore dei modi la preparazione della Fiorentina per il tour de force che la vedrà impegnata, alla ripresa dopo la sosta, in 9 partite in 26 giorni fra campionato, quarti di Conference League e semifinali di Coppa Italia. Con il crack di Sirigu al tendine di Achille della gamba sinistra, la vittoria in amichevole contro il Seravezza ha avuto un sapore dolceamaro come scrive Tuttosport.

Il portiere trentaseienne, campione d’Europa in carica con la Nazionale, si è fatto male da solo, nel tentativo di recuperare un pallone da fondo campo. Immediatamente soccorso dallo staff medico viola, l’infortunio è apparso subito molto serio a tutti i presenti e gli accertamenti, purtroppo, hanno confermato la gravissima diagnosi. Nei prossimi giorni una visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico, ma il povero Sasà corre il rischio che la propria carriera sia arrivata al capolinea.