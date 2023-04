Il suo Lecce pareggia in casa contro l’ultima in classifica e i tifosi non ci stanno: “Corvino, è solo colpa tua!”

Il Lecce fallisce l’occasione di fare tre punti in una gara in cui vincere era d’obbligo e il Via del Mare non ci sta. Fischi sonori da tutto lo stadio al novantesimo, vera e propria contestazione invece dalla Curva Nord che fa partire cori rivolti alla squadra, come “Se restiamo in B vi faremo un c**o così” o “Andate a lavorare”, e contro il direttore dell’area tecnica.

Come riportato da Calcio Lecce, infatti, l’ex ds della Fiorentina, Pantaleo Corvino, è stato bersaglio dei cori dei tifosi infastiditi per il pareggio contro l’ultima in classifica. “Corvino guarda che partita” o “Pantaleo è solo colpa tua” le reazioni dei salentini che non hanno preso bene neanche alcune reazioni dei giocatori a fine gara. Il nervosismo è stato infatti palpabile, verso Umtiti che ha applaudito sarcasticamente indicando lo stemma sulla maglia.

E nel dopogara insulti dai tifosi rimasti sugli spalti nei confronti di chi era a lavorare perché subentrato o poco impiegato, come Pezzella che ha risposto a tono a un sostenitore facendo il gesto del “sai solo parlare”. Non un bel clima insomma intorno al Lecce e all’ex viola Corvino.