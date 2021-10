Il tabù di Italiano si chiama Zanetti

La Fiorentina esce sconfitta dalla trasferta di Venezia. Il tecnico dei veneti Paolo Zanetti è diventato un vero e proprio tabù per quello viola, Vincenzo Italiano.

Con lo Spezia in Serie B gli ha lasciato 4 punti su 6 a disposizione, e ora anche con la squadra gigliata si è dovuto arrendere. Evidentemente Zanetti sa preparare bene questo tipo di partite, ingabbiando le compagini del collega e non lasciando spazi per andare in verticale, ma solo in orizzontale. Ne viene fuori un possesso di palla netto, ma sterile per Italiano & co.