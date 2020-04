Il talento argentino Urzi esce allo scoperto: “Club su di me quasi tutti italiani e forse c’è anche la Fiorentina”

Di talento in Argentina ce n’è molto, uno degli astri nascenti è Augustin Urzi, classe 2000 del Banfield, classico esterno d’attacco molto rapido e tecnico, impiegabile su entrambe le fasce. A TNT Sports, Urzi ha parlato del suo possibile futuro in Italia tirando in ballo anche la Fiorentina: “Boca, Racing, Inter, River, Roma, Benfica, Atletico Madrid e non ricordo più chi altro hanno fatto dei sondaggi. Forse c’è anche la Fiorentina, la maggior parte degli interessamenti comunque arrivano dall’Italia. Hanno tutti parlato con il mio rappresentante e col mio club”.