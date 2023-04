“Il talento di Vlahovic non si discute, ma è inutile paragonare la media gol con la Fiorentina con quella attuale. Allegri? Il ragazzo si è semplicemente adattato alla situazione”

Il giornalista sportivo Guido Vaciago su Tuttosport analizza il caso Vlahovic, predicando calma attorno all’ex numero 9 della Fiorentina, che sta vivendo un momento terribile alla Juventus:

“Il suo talento non può essere messo in discussione. Non sono paragonabili le medie gol riferite a Juventus e Fiorentina, perché troppo differenti sono le circostanze per rendere quei valori omogenei”.

E ancora: “Per sapere se sia capace di esprimersi ad alti livelli serve ancora tempo. La colpa non è tutta di Allegri perché un giocatore dell’età di Vlahovic non può non adattarsi alla contingenza tattica nella quale si trova: i grandi campioni si mettono al servizio di qualsiasi progetto”.