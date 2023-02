Il telegramma della discordia, ma Commisso si vede ancora in sella a lungo

Subito dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Bologna, sono molti i tifosi che hanno espresso i loro commenti su Fiorentinanews.com e hanno chiesto al presidente Rocco Commisso di passare la mano e vendere la società.

Il proprietario del club viola ha rispedito al mittente questa richiesta e ha ribadito nel corso della sua intervista a Radio Bruno che la squadra non è in vendita “né ora, né quando sarà finito il centro sportivo”.

Per chi vuol vedere un cambio al vertice sarà necessario attendere…un telegramma. E qualcuno lo ha già ribattezzato il telegramma della discordia. “La Fiorentina non è in vendita, quando lo sarà farò un telegramma per farvelo sapere” ha detto in merito Commisso che, almeno all’apparenza non ha alcuna voglia di mollare il timone della società.