Il test di Pellegrini che lascia col fiato sospeso Mourinho ma il capitano potrebbe recuperare per la Fiorentina

Era uscito per precauzione nella sfida di Coppa Italia di giovedì, un po’ come Quarta, ma a differenza dell’argentino Lorenzo Pellegrini potrebbe recuperare per la sfida di campionato di domenica sera. Come riportato da Sky Sport infatti, in questi minuti il capitano giallorosso si sta sottoponendo ad un test-verifica per capire se il problema fisico che l’ha afflitto gli impedirà o meno di essere della partita. Da quello che filtra secondo l’emittente, c’è un certo ottimismo e il numero 7 potrebbe essere convocato, da capire se per giocare anche dal primo minuto.