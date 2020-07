Il test drive di Ribery tra le colline di Firenze con il suo nuovo bolide FOTO

Ribery ha già fatto pace con Bagno a Ripoli. Superato il comprensibile shock per il furto subito e la rabbia di aver visto la casa devastata dai ladri, ha ripreso le abitudini consolidate da quando è venuto a vivere sopra Capannuccia. Fra queste c’è il rito della spesa all’alimentari La Tommasina per acquistare prodotti di qualità e scambiare due battute con il titolare, Gianni, ormai diventato uno di famiglia per Franck.

Così oggi pomeriggio Ribery si è presentato alla Tommasina non per comprare schiacciata e prosciutto, ma per mostrare a Gianni la sua nuova Audi. Non solo. L’asso francese ha invitato l’amico a salire a bordo ed insieme hanno provato le prestazione dell’auto facendo un giro fino a Grassina. Chi ha guidato? “Un po’ per uno – risponde Gianni, divertito – Ribery è davvero un tipo speciale”.