Il tifoso viola Dabo al veleno: “E pensare che Pradè non voleva più né Duncan né Saponara!”

Un tifoso della Fiorentina speciale assisteva da casa alla partita di Marassi contro il Genoa. L’ex centrocampista viola Bryan Dabo ha pubblicato sui social alcune foto per commentare il match della squadra di Italiano. Tra le stories Instagram postate, in una si legge: “Quando penso che Pradè non voleva più Duncan e Saponara”. Non le manda a dire Dabo, che si è anche complimentato con i suoi ex compagni e grandi amici.