Il Tirreno: Come sarebbe stato il Franchi di Commisso

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna de Il Tirreno di Firenze-Prato-Empoli, troviamo: “Nuovo Franchi, come sarebbe lo stadio di Commisso“. L’approfondimento a pagina 4: “Nell’acquario Franchi. Come sarebbe il progetto firmato Casamonti“. Sottotitolo: “È stato il primo progetto presentato dai viola: le foto mai viste. Il restyling non può più aspettare, ma il club chiede risposte”.

A pagina 12, invece, un articolo sulla partita di oggi della Fiorentina: “Viola, stress test coi campioni. Al Maradona per l’impresa”. E a pagina 13, la probabile formazione in mano al tecnico Italiano: “In attacco ora tocca a Jovic. Cabral resta a Firenze. In difesa c’è l’idea Ranieri”. In basso alla pagina, l’opinione di Andrea Bruno Savelli: “Sette motivi per provare a fare la storia”.