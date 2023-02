Il Tirreno: Commisso, qui a Firenze non c’è nessun nemico

Nell’edizione di Firenze de Il Tirreno, a pagina 12 leggiamo: “Fiorentina, una crisi da cancellare Italiano deve rovesciare i numeri”. Sottotitolo: “Il tredicesimo posto in Serie A relega la squadra lontano dagli obiettivi fissati. I primi minuti sono quelli di maggiore vulnerabilità: il trend va invertito subito”. In taglio basso presente un commento: “Firenze sarà sempre al fianco della Viola”. Occhiello: “Commisso ha risposto a chi chiedeva chiarezza, ma qui non c’è nessun nemico”.

A pagina 13 sulla partita di domenica: “Vlahovic-Chiesa, sfida da ex Ma c’eravamo tanto amati”. Sottotitolo: “Entrambi hanno saltato la gara d’andata giocata al Franchi”.