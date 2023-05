Il Tirreno: Ecco chi merita la maglia in finale

A pagina 15 su Il Tirreno c’è un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Jovic o Cabral? Gol, tiri, assist: ecco chi merita la maglia in finale”. Sottotitolo: “Arthur più continuo, Luka ha dati migliori”.

Articolo che inizia così: “Jovic o Cabral, Cabral o Jovic? Ci sono tante cose che accompagneranno Vincenzo Italiano in questa settimana verso Praga (passando venerdì per Reggio Emilia nell’ultima partita di campionato da disputare contro il Sassuolo con obiettivo ottavo posto ancora possibile) e tutte insieme determineranno la formazione che proverà a battere il West Ham per riconsegnare alla Fiorentina e a Firenze una coppa internazionale sessantadue anni dopo, e una di queste è senza dubbio la scelta del centravanti”.

In taglio basso invece leggiamo: “L’appello della curva: tutti a Praga, anche senza biglietto”.