Il Tirreno: Gonzalez e Barak, notte da stelle

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna de Il Tirreno di Firenze-Prato-Empoli, troviamo: “Viola, si vola in finale a Praga. Barak e Gonzalez, notte da stelle”. Sottotitolo: “Fiorentina, dominio contro il Basilea. Per la Conference ora c’è il West Ham”. L’approfondimento a pagina 12: “Fiorentina, il sogno si avvera. Si vola tutti in finale a Praga”.

A pagina 13, un ritaglio su quanto accaduto nel pre-partita tra tifosi e forze dell’ordine: “Tensione tra le tifoserie. Sparati proiettili di gomma e idranti subito in funzione”. In basso, invece, spazio alle pagelle della gara. Anche a pagina 36, nella sezione sportiva del quotidiano, un altro articolo: “Alla fine qualcuno salva la Barak”.