Il Tirreno: Il Franchi si fa in 100mila

A pagina 13, nella sezione sportiva dell’edizione odierna del quotidiano Il Tirreno di Firenze-Prato-Empoli, troviamo un articolo sulla Fiorentina e sui suoi tifosi: “Fiorentina, che passione. Il Franchi si fa in 100mila”. Sottotitolo: “Si comincia domani sera con l’Atalanta, avanti di sette punti. Con le Coppe si avvicenderanno decine di migliaia di tifosi”.

Di spalla, leggiamo: “Bagno a Ripoli, Viola Park: via l’ultima gru, è quasi pronto”. In basso, invece, i dettagli sulla formazione viola di domani: “Gonzalez c’è: l’argentino punta allo sprint. Martinez Quarta può tornare al suo posto in difesa dopo lo stop in Conference”. In basso a destra, un approfondimento sui ragazzi di Aquilani: “La Primavera ora non si ferma più. Battuto anche il Bologna 2-0”.