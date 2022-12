Il Tirreno: La Fiorentina mette gli scontenti in vetrina

A pagina 15 de Il Tirreno, sulla Fiorentina leggiamo in apertura un articolo dal titolo: “Gli “scontenti” in vetrina”. Sottotitolo: “Da Zurkowski a Gollini fino a Benassi: in tanti chiedono spazio La Fiorentina è al lavoro per trovare una soluzione sul mercato”. Sommario: “C’è da liberare un posto in lista per inserire Gaetano Castrovilli recuperato dopo lo stop”.

In taglio basso invece leggiamo: “Kouame e Barak, la Viola ritrova due pilastri Nico Gonzalez atteso per il fine settimana”. E ancora sull’argomento: “Occhi puntati sul Marocco di Amrabat che oggi proverà a fermare la corazzata spagnola”.