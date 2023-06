Il Tirreno: La Fiorentina va al Maxime

A pagina 11 de Il Tirreno spazio al mercato viola: “La Fiorentina va al… Maxime Lopez per il dopo Amrabat“. Nel sommario: “Per il centrocampista ex Verona si accende la sfida tra Barcellona e Madrid, sponda Atletico”.

Articolo che inizia così: “Attaccante, portiere e… Amrabat. Tre esigenze, tre storie differenti che stanno movimentando il mercato della Fiorentina, molto chiaro negli obiettivi individuati e concordati tra allenatore e dirigenza, ma tutto da far salire in superficie per iniziare davvero a mettere in casella questo o quell’acquisto”.

In taglio basso infine: “La Viola al park per preparare la nuova stagione Tra due settimane la svolta epocale per la società”. Sottotitolo: “Quasi completati gli ultimi ritocchi al centro sportivo voluto dal presidente Commisso Subito gli allenamenti, non più con vista sulla Marmolada ma sulla Cupola del Brunelleschi”.