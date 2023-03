Il Tirreno: L’erede di Vlahovic

A pagina 13 de Il Tirreno che troviamo in edicola stamani, apertura sulla Fiorentina per: “Cabral da incassatore a bomber”. Sottotitolo: “Dopo aver ingoiato una montagna di critiche, il brasiliano è tornato a fare gol E ora può diventare l’erede di Vlahovic. La riscossa vuole suonarla con i rossoneri”.

In taglio basso leggiamo: “Viola, contro il Milan l’esame verità”. Sottotitolo: “Dopo il successo di Verona, la Fiorentina attende la truppa di Pioli, uscita dal tunnel di sconfitte La squadra di Italiano a caccia di conferme per dare sostanza alle ambizioni di risalita in classifica”.