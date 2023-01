Il Tirreno: L’ultimo rilancio

A pagina 14 de Il Tirreno si parla di Fiorentina in vista dell’impegno di domani: “Coppa Arriva il Torino La Viola sogna la rivincita”.

A pagina 15 invece c’è: “Nico il figliol prodigo è tornato e suona la grancassa dei gol”. Sottotitolo: “Gonzalez pronto a guidare la rimonta della Fiorentina in campionato”. Sommario: “Risolti i problemi fisici, l’argentino è di nuovo subito protagonista. Decisivo contro la Lazio: sono sei i gol in stagione, quasi uno a partita”.

In taglio basso il mercato: “Sabiri Ultimo rilancio per averlo”. Sottotitolo: “La Fiorentina ha alzato l’offerta fino a 2,5 milioni ma ancora non basta a convincere la Samp Decisivi saranno i bonus per arrivare intorno alla cifra di quattro milioni di euro. Oggi la decisione”.