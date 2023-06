Il Tirreno: Orsolini il sogno proibito

A pagina 15 de Il Tirreno viene concesso molto spazio stamani al mercato della Fiorentina. E troviamo in apertura un articolo intitolato: “È Orsolini il sogno proibito”. Sottotitolo: “Viola, servono 14 milioni e un quadriennale ricco per superare la concorrenza Le alternative restano Nonge, Lukebakio e soprattutto Gudmundsson“.

Articolo che inizia così: “Riccardo Orsolini, la Fiorentina ci riprova. Nel piano A dei programmi per il tridente (e non solo), cioè quello che rappresenta il top per le risorse economiche e le disponibilità che sono del club viola, l’esterno del Bologna è in cima alla lista del gradimento per diventare l’alter ego di Nico Gonzalez sulla fascia opposta”.

In taglio basso: “Esclusione della Juventus dalle coppe europee La sentenza è attesa nel giro di una settimana”. Sottotitolo: “Fiorentina spettatrice interessata: coi proventi della Conference si può fare mercato”.