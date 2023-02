Il Tirreno: Stavolta uno la deve spuntare

A pagina 13 de Il Tirreno (edizione di Firenze) sulla Fiorentina leggiamo: “Viola senza scampo Battere il Braga per scacciare la crisi e puntare al trofeo”. Sottotitolo: “In Portogallo voleranno quasi duemila tifosi”.

Quanto alla formazione che potrebbe giocare in Conference League: “Jovic–Cabral Stavolta uno la deve spuntare Il serbo è favorito, ma Italiano non ha deciso”. Sottotitolo: “Dopo la doppia bocciatura di Torino, i due attaccanti non possono sbagliare un colpo”. In breve infine troviamo: “La Fiorentina con l’Adana Demirspor per i terremotati”.