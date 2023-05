Il Tirreno: Terracciano resta, arriva la conferma

A pagina 14 su Il Tirreno di oggi, sulla Fiorentina leggiamo: “Gonzalez Tango di Coppa L’argentino vuole l’impresa”. Sottotitolo: “Il Ct Scaloni ci punta: prima però c’è da sollevare un trofeo”.

Di spalla: “Terracciano resta La conferma arriva dal suo procuratore”. Sommario: “Si è preso la titolarità della porta sul campo: per Gollini prima e Cerofolini poi solo qualche comparsa”. In taglio basso invece c’è: “Barone “Ora testa alla finale”. E ancora: “Il dg torna sui rumors di mercato circa l’interesse del Napoli per Italiano “Non capiamo certe voci: abbiamo sempre creduto e sostenuto l’allenatore”.

A pagina 15 invece è presente un’intervista: “Gamberini “Il gruppo è stata la nostra forza A Praga si possono davvero raccogliere i frutti”. Sottotitolo: “Il difensore centrale ripercorre la storia degli anni d’oro della Fiorentina “Che emozione le vittorie contro la Juventus e il Liverpool: indimenticabili”.