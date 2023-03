Il Tirreno: Una difesa che vale oro

A pagina 13 de Il Tirreno, nella sua edizione di Firenze, l’apertura sulla Fiorentina è per: “Viola, la difesa vale oro”. Sottotitolo: “Dopo aver ritrovato il feeling con il gol, c’è da tenere chiusa la porta L’obiettivo è brindare alla quarta trasferta consecutiva senza subire reti”.

Di spalla le ultime novità sulla squadra: “Sottil è out Jovic si unisce al gruppo oggi”. In taglio basso uno sguardo invece alla Fiorentina Femminile: “È corsa scudetto”. Sottotitolo: “Inizia venerdì la seconda parte della stagione: in ballo non c’è solo il tricolore A Sesto Fiorentino arriva la Roma, si decide la qualificazione in Champions”.