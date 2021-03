Il toccante retroscena di Badelj: “Al tredicesimo, non saprei se per un segno del destino o meno, ho alzato lo sguardo e…”

L’ex calciatore della Fiorentina e ora in forza al Genoa Milan Badelj, ha raccontato un toccante retroscena su Davide Astori successo nel match di ieri tra rosso blu e Sampdoria: “Al minuto 13 ho guardato il maxischermo. Non stavo contando i minuti, ma al tredicesimo, non saprei se per un segno del destino o meno, ho alzato lo sguardo e ho visto la sua immagine. Mi è venuto da sorridere, perché dopo tutta la tristezza e le brutte sensazioni passate, ora posso dire di essere veramente orgoglioso di avere avuto l’onore di conoscerlo”.