Il Torino a Firenze senza Belotti? L’Inter in pressing sul capitano granata

Il Torino, prossimo avversario della Fiorentina, potrebbe presentarsi al Franchi senza Andrea Belotti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore l’Inter avrebbe iniziato una trattativa con il club granata per acquistare l’attaccante classe ’93. In scadenza di contratto nel 2022, il Gallo potrebbe trasferirsi a Milano per una cifra di poco superiore ai venti milioni di euro più bonus.

L’affare Belotti escluderebbe l’arrivo di Correa. L’Inter, però, sta portando avanti parallelamente le due trattative, con i dialoghi con la Lazio che proseguono alla ricerca di una soluzione economica che possa soddisfare tutte le parti in causa. Il club biancoceleste chiede più di 30 milioni di euro per il cartellino dell’argentino, con la società di Lotito che vorrebbe arrivare attraverso i bonus almeno a 35 milioni.