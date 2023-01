Il Torino arriva a Firenze senza il perno della difesa? La situazione di Schuurs in vista della gara contro la Fiorentina

Il Torino si prepara per la sfida contro la Fiorentina, in programma domani al Franchi alle ore 20:45. In casa granata, saranno assenti per infortunio Lukic e Lazaro, che hanno tempi di recupero ancora piuttosto lunghi. C’è, invece, il miglior difensore centrale della rosa di Juric che sta lottando contro il dolore al fianco sinistro, rimediato da un infortunio subito domenica scorsa contro lo Spezia.

Come riporta il portale Tuttosport, Perr Schuurs è a rischio per la gara contro la Fiorentina. L’allenamento odierno, in questo senso, è decisivo: il calciatore ha dolore, ma farà di tutto per esserci. L’alternativa, per Juric, è Ricardo Rodriguez come terzo centrale di sinistra.