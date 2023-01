Il Torino cambia a centrocampo appena prima della Fiorentina: dentro Ilic, fuori Lukic

E’ ufficiale il passaggio al Torino di Ivan Ilić. L’ex centrocampista dell’Hellas Verona è stato a un passo dal Marsiglia, poi il cambio di rotta verso i granata. Ci sarà da capire adesso se il giocatore potrà essere a disposizione di Juric già per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina prevista al Franchi mercoledì.

Per un centrocampista che viene, ce n’è uno che va, perché il Fulham sta per concludere la trattativa che porterà Sasa Lukic in Inghilterra per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.