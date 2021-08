Il Torino cerca le mosse alla disperata e chiede nuovamente Amrabat alla Fiorentina per accontentare Juric

Dopo il secondo k.o. consecutivo e le dure parole di Ivan Juric, il Torino sta cercando di rimodellare la propria rosa proprio nelle ultime ore del mercato: nei sogni dei granata c’è Sofyan Amrabat, che il tecnico croato aveva lanciato a Verona. Il centrocampista però è arrivato appena un anno fa a Firenze per circa 20 milioni e la Fiorentina non ha alcun interesse a svenderlo, forse neanche a lasciarlo partire. Secondo Sky Sport però, il Toro l’ha chiesto nuovamente per offrirlo al proprio allenatore, ma in prestito con diritto di riscatto. Da capire se nelle idee del marocchino c’è la possibilità di lasciare la Fiorentina e se la formula potrà soddisfare il club viola.