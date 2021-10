Il Torino come la Fiorentina, Cairo: “Fatta offerta oltre le mie possibilità, ma Belotti non vuol firmare il contratto”. Ne approfittano i viola?

Urbano Cairo come Rocco Commisso, Andrea Belotti come Dusan Vlahovic. C’è questa analogia che è possibile fare tra le situazioni di Torino e Fiorentina che non riescono a far firmare il rinnovo contrattuale al loro bomber.

Il presidente granata sulla situazione del centravanti (il contratto di Belotti scadrà a fine anno) ha detto: “Per il momento non ha firmato e non credo che voglia farlo. L’offerta messa sul piatto andava oltre le mie possibilità, non posso costringerlo a fare niente”.

E attenzione, perché i viola potrebbero approfittarne, cercando di mettere sotto contratto quest’attaccante (che piace ai dirigenti gigliati) a parametro zero, garantendogli un alto ingaggio.