Il Torino di Juric passa col brivido contro la Cremonese in Coppa Italia. Avanti anche il Venezia ai rigori

Serata scandita ancora dalla Coppa Italia, con diverse squadre di Serie A coinvolte: avanti sia il Torino che il Venezia ma con tanta sofferenza e solo dopo i rigori. Per i granata di Juric 0-0 interno al 120′ contro la Cremonese dell’ex viola Baez, espulso al 64′: nonostante la superiorità numerica e un rigore concesso al 118′ (ma sbagliato da Mandragora), per il Toro sono serviti i rigori per vincere la gara.

Stessa sorte è toccata al Venezia di Zanetti, impegnato in casa (ma a Ferrara) contro il Frosinone: 0-0 al 90′ e 1-1 al 120′ per le reti di Gori e Di Mariano, su rigore. Nella lotteria finale dei penalty decisivo invece l’errore di Gatti per il Frosinone e vittoria veneta al 18esimo rigore.